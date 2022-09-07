Владимир Путин: Россию невозможно изолировать

10:40, 07 сентября 2022, ПАИ

Россию невозможно изолировать от остального мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 7 сентября. Трансляцию ведут федеральные СМИ.

«Как бы кому ни хотелось изолировать Россию, это сделать невозможно, достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность», – сказал глава государства.

Напомним, ВЭФ-2022 проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году – «На пути к многополярному миру».