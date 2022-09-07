Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Yota запустила VoLTE в Пскове

Федеральный мобильный оператор Yota запустил технологию нового поколения VoLTE (Voice over LTE) в Пскове. Услуга действует в сети 4G/LTE Yota и позволяет совершать звонки с почти мгновенным дозвоном и чистым звуком.

Качество связи при использовании VoLTE выше, чем в сетях 2G/3G, а соединение происходит в разы быстрее. При этом с VoLTE можно звонить и пользоваться мобильным интернетом одновременно. Также новая технология экономит заряд аккумулятора, ведь для совершения вызова не требуется переключение на стандарт связи 2G/3G.

«Благодаря VoLTE в Пскове, Карелии, Ярославской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях наши клиенты могут разговаривать с чистым звуком без шумов и помех. Однако важно, чтобы у обоих собеседников была подключена услуга. Сейчас мы тестируем технологию и в других регионах России», – комментирует руководитель продуктового направления Yota Наталья Смагина.

Для работы технологии необходимо, чтобы смартфон поддерживал VoLTE, а SIM‑карта – 4G. Список поддерживающих VoLTE смартфонов доступен здесь. Чтобы подключить услугу, нужно включить VoLTE в настройках мобильной связи телефона, затем набрать USSD-команду *907# и перезагрузить телефон. VoLTE не влияет на стоимость звонков: входящие бесплатны, а исходящие оплачиваются по условиям тарифа. Подробнее – на сайте Yota.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 сентября 2022

Золотую медаль завоевала псковичка на Кубке России по стрельбе из лука
07 сентября 2022

Отопительный сезон начался в Псковской области
07 сентября 2022

Врачи рассказали об особенностях женского алкоголизма
07 сентября 2022

Доступность льготных лекарств обсуждают в медиацентре ПАИ
07 сентября 2022

Число отказавшихся от VPN из-за утечки данных россиян выросло вдвое
07 сентября 2022

Росгвардейцы позаботятся о безопасности участвующих в выборах псковичей
07 сентября 2022

В облздраве назвали продукты для снижения риска развития рака
07 сентября 2022

Благоустройство воинского захоронения начали в Пушкинских Горах


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...