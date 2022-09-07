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Общество

Врачи рассказали об особенностях женского алкоголизма

Фото: PxHere

О различиях между мужским и женским алкоголизмом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс.

Медик подчеркнул, что оба вида алкоголизма опасны: и мужской, и женский. «Безусловно, у женского есть особенности в том периоде, когда начинают проявляться симптомы зависимости. У мужчин, как правило, это возникает раньше», — пояснил Кремс.

Он добавил, что темп развития зависимости у женщин выше. Несмотря на то что они, как правило, обращаются к врачам раньше, прогноз лечения у них зачастую хуже, чем у мужчин. Сергей Кремс также обратил внимание на тот факт, что употребление женщинами алкоголя довольно сильно стигматизировано обществом. При этом оснований для переживаний у женщин, по мнению специалиста, гораздо больше, чем у мужчин.

Заведующая отделением по организации и координации профилактической работы центра общественного здоровья Псковской области Ирина Гайдук добавила, что в их учреждении была программа по профилактике алкогольной зависимости у девушек. И практически все девушки, которые обращались за помощью, были жертвами домашнего насилия, либо выпивать им предлагали юноши, отметила специалист.

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