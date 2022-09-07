В Мелитополе ВСУ взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»
В Мелитополе в результате удара ВСУ взорван штаб движения «Мы вместе с Россией» по адресу: ул. Ломоносова, 234., пишет ТАСС.
Об этом сообщил член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями референдума.
Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
07 сентября 2022
Телевизионное шоу в Британии ввело необычный приз — оплату счетов электроэнергии, но потом отказалось от него