В Мелитополе ВСУ взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией»

23:20, 07 сентября 2022, ПАИ

В Мелитополе в результате удара ВСУ взорван штаб движения «Мы вместе с Россией» по адресу: ул. Ломоносова, 234., пишет ТАСС.

Об этом сообщил член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями референдума.

Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.