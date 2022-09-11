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Политика

Глава ЦИК призвала развивать многодневное голосование

Фото РИА Новости / Евгений Биятов

Многодневное голосование расширило возможности избирателей в планировании своего времени. От избирателей поступил запрос на такой формат, значит, нужно ориентироваться на них. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Что сделала трёхдневка? Она расширила возможности людей лучшим образом спланировать свое время, когда удобнее, и запрос есть. Да, нам сложнее работать, потому что нагрузок больше, но сами себе создали эти сложности, потому что мы многие новации, которые вводим, они усложняют нашу работу, но избиратели от этого выигрывают», - сказала Элла Памфилова в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, пишет РИА Новости.

Она также напомнила, что регионам дали возможность самим определить продолжительность голосования, исходя из удобства и запросов людей. По её словам, для самого ЦИК самым оптимальным является голосование в два дня, но опираться все равно нужно на избирателей и их интересы.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трёх дней в рамках единого дня голосования, с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. 

Напомним, что сегодня проходит третий, заключительный день трёхдневного голосования на муниципальных выборах в Псковской области. В 8:00 открылись все 523 избирательных участка, они продолжат работать до 20:00.

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