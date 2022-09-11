Принято решение о переносе 40 могил советских солдат в Эстонии

20:37, 11 сентября 2022, ПАИ

Перенести ещё 18 могил советских солдат приняла решение комиссия по воинским захоронениям при министерстве обороны Эстонии. По мнению комиссии, они находятся в неподходящих местах.

В середине августа комиссия приняла решение перенести 22 могилы советских солдат.

«На данный момент подтверждено, что 40 могил расположены в неподходящих местах. В их отношении мы приняли решение. На следующем заседании комиссии по воинским захоронениям пройдет обсуждение 25 могил. В отношении одной мы приняли решение, что она находится в подходящем месте. Речь идет о могиле в городе Тюри на улице Кастани», - цитирует советника отдела воинской службы Министерства обороны Андреса Сиплане портал ERR.

В Эстонии насчитывается более 130 воинских захоронений вне кладбищ, их пригодность для текущего местоположения оценивает действующая при Министерстве обороны комиссия по воинским захоронениям, пишет «Спутник Литва».