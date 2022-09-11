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Политика

Более 460 обращений поступило в псковский штаб по наблюдению за выборами

464 обращения поступило в общественный штаб по наблюдению за выборами по итогам муниципальных выборов, которые прошли в Псковской области с 9 по 11 сентября. Об этом сообщила секретарь Общественной палаты Псковской области, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области при Общественной палате региона Наталья Горбачёва на политическом марафоне «Ночь выборов – 2022».

Она поблагодарила своих коллег по штабу и подчеркнула, что они готовились к этим выборам и с интересом ждали, как они будут проходить.

«464 обращения поступило в штаб. Я считаю, что это много для таких выборов. В прошлом году было 900 обращений, но там и выборы были другие. Сейчас ещё продолжают поступать обращения, так как бюллетени ещё обрабатывают», — отметила она.

По словам Натальи Горбачёвой, те придирки, с которыми пришлось столкнуться, несколько разочаровали. «Мельчают наши оппоненты. Те придирки (по-другому не могу сказать), с которыми мы столкнулись, говорят о том, что оппоненты хотят отметиться, что они что-то делали», — пояснила она.

Как рассказала Наталья Горбачёва, что в штаб писали, к примеру, о том, что в Пустошке урны непрозрачные. «Ребята показали, что они просто не знают, так как ящики были прозрачные. Ещё одно – нам сообщили, что на участке отсутствует сейф-пакет, и тут же приложили видео, где есть сейф. И как этим людям можно верить?» — сообщила руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами.

Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».

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