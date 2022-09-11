Сенатор Елена Бибикова оценила избирательную кампанию в Псковской области

22:12, 11 сентября 2022, ПАИ

Очень яркой назвала избирательную кампанию команды губернатора Псковской области заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова. Об этом она заявила на политическом марафоне «Ночь выборов – 2022».

«Было ярко все, начиная с баннеров. Надо отметить, что наши кандидаты от «Единой России» работали не в одиночку, чувствовался общий настрой, какой-то единый план работы. Было большое количество встреч с избирателями, умение вести диалог, определение первоочередных задач и задач на перспективу. Думаю, это то, что приведёт наших кандидатов к победе», – подытожила она.

Сенатор добавила, что на своём избирательном участке, который разместился в школе №5, она не увидела ни одной листовки от оппонентов.

Елена Бибикова также отметила удобство трёхдневного формата голосования и подчеркнула, что работу в таком формате необходимо продолжать. Кроме того, она рассказала, что хотя сама и проголосовала в традиционном режиме, но считает, что за дистанционным электронным голосованием будущее.

Сенатор от Псковской области поздравила всех с окончанием избирательной кампании и отметила, что на избирательных участках был удивительный порядок и всё прошло в спокойном режиме.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».