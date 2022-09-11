Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Сенатор Елена Бибикова оценила избирательную кампанию в Псковской области

Очень яркой назвала избирательную кампанию команды губернатора Псковской области заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова. Об этом она заявила на политическом марафоне «Ночь выборов – 2022».

«Было ярко все, начиная с баннеров. Надо отметить, что наши кандидаты от «Единой России» работали не в одиночку, чувствовался общий настрой, какой-то единый план работы. Было большое количество встреч с избирателями, умение вести диалог, определение первоочередных задач и задач на перспективу.  Думаю, это то, что приведёт наших кандидатов к победе», – подытожила она. 

Сенатор добавила, что на своём избирательном участке, который разместился в школе №5, она не увидела ни одной листовки от оппонентов. 

Елена Бибикова также отметила удобство трёхдневного формата голосования и подчеркнула, что работу в таком формате необходимо продолжать. Кроме того, она рассказала, что хотя сама и проголосовала в традиционном режиме, но считает, что за дистанционным электронным голосованием будущее. 

Сенатор от Псковской области поздравила всех с окончанием избирательной кампании и отметила, что на избирательных участках был удивительный порядок и всё прошло в спокойном режиме. 

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 сентября 2022

Алексей Васильев: Гдовский район обладает огромным туристическим потенциалом
11 сентября 2022

Николай Козловский: Во время выборной кампании ситуации были разные
11 сентября 2022

Новому созыву гордумы предстоит выполнить все пожелания псковичей - Борис Елкин
11 сентября 2022

Игорь Романов объяснил, почему так часто участвует в избирательных кампаниях
11 сентября 2022

О противодействии глав двух районов рассказал Александр Козловский на «Ночи выборов»
11 сентября 2022

Ольга Потапова поделилась впечатлениями от выборов в Палкинском районе
11 сентября 2022

Сенатор Елена Бибикова оценила избирательную кампанию в Псковской области
11 сентября 2022

Пётр Алексеенко: КПРФ претендует на первую позицию

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...