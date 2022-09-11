Ольга Потапова поделилась впечатлениями от выборов в Палкинском районе

22:19, 11 сентября 2022, ПАИ

Все избиратели реагировали на визиты по-разному, но ходить к ним было не страшно из-за обширного опыта работы в социальной сфере, заявила кандидат на пост главы Палкинского района Ольга Потапова во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

«Переживательно, очень ответственно. Боюсь, вдруг подведу, но, надеюсь, не подведу. Ходила к людям, работала, общалась, изучала проблемы, проблемы мне понятны в общем, но я включалась ещё глубже», — поделилась впечатлениями о выборах Ольга Потапова.

Отвечая на вопрос о том, присмотрела ли она уже себе людей в команду для дальнейшей работы, Ольга Потапова ответила, что всегда наблюдает за людьми, но раньше времени никаких действий совершать не планирует. «Будет результат – тогда и будем назначать заместителей», — подчеркнула Ольга Потапова.

Кандидат на пост главы Палкинского района отметила, что рассчитывает на победу и не хочет подвести ни свою партию, ни избирателей.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».