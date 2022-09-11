Андрей Маковский прокомментировал участие «Новых людей» в судебных процессах

22:35, 11 сентября 2022, ПАИ

Участие «Новых людей» в судебных процессах прокомментировал председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский на политическом марафоне «Ночь выборов – 2022».

«На слуху история в Пскове, где были суды не в нашу пользу. Мы с их результатами не согласны и будем их оспаривать», - заявил он.

Андрей Маковский отметил, что в целом выборы были яркими, интересными и запоминающимися. «Для нас будет победой, если мы пройдём в ряде муниципалитетов – в ряде муниципальных парламентов будут представлены наши депутаты: 7-12 человек. Это достойная для нас цифра. Это будет хороший старт», — подчеркнул он.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня - с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».