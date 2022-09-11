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Политика

Игорь Романов объяснил, почему так часто участвует в избирательных кампаниях

Председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов во время онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации рассказал, зачем участвует в большом количестве избирательных кампаний. 

«Последние десять лет я занимаюсь общественно-политической деятельностью. «Партии роста» скоро будет десять лет (ранее она нзаывалась «Правое дело»), и все эти десять лет я участвую в выборных кампаниях. Партии должны выдвигать кандидатов. Победа – это опыт, опыт нарабатывается с годами. В этом году не осталось ни одного муниципалитета, где не было бы зарегистрировано кандидата от «Партии роста», — сказал он.

Игорь Романов отметил, что на этих выборах представители партии претендуют на несколько мандатов в районных Собраниях, и даже, возможно, на пост главы Плюсского района, где, по его словам, развернулась целая баталия. 

«Я участвую в восьми выборных кампаниях, и три из них в районах. В Печорском районе у нас хорошие шансы, в Плюсском районе», — считает он.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».

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