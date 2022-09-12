Обнародован поимённый список победителей ДЭГ в Пскове по округам

07:36, 12 сентября 2022, ПАИ

Обнародован протокол территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования об итогах дистанционного электронного голосования 11 сентября 2022 года. Информация опубликована на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Округ №1. Юрий Бурлин - 297 голосов;

Округ №2. Алеся Михачева - 255 голосов;

Округ №3. Иван Мешков - 290 голосов;

Округ №4. Сергей Гаврилов - 237 голосов;

Округ №5. Наталья Мельникова - 352 голоса;

Округ №6. Евгений Васильев - 328 голосов;

Округ №7. Ольга Федорова - 493 голоса;

Округ №8. Наталья Юрченко - 436 голоса;

Округ №9. Юлия Пожидаева - 365 голосов;

Округ №10. Любовь Николаева - 499 голосов;

Округ №11. Константин Болотин - 544 голоса;

Округ №12. Григорий Стороненков - 608 голосов;

Округ №13. Галина Неваленная - 318 голосов;

Округ №14. Дмитрий Барабанов - 757 голосов;

Округ №15. Денис Иванов - 328 голосов.

Ранее сообщалось об итогах голосования на выборах в Псковскую гордуму по единому округу.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября.

В регионе проходило 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований – Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.