Студент ПсковГУ внезапно умер после пары
Студент ПсковГУ скончался после одной из пар. В редакцию Псковского агентства информации позвонил горожанин, который обратил внимание на скорую на набережной, и попросил узнать, что случилось.
В вузе сообщили, что после одной из пар студенту резко стало плохо. Сотрудники университета незамедлительно вызвали скорую помощь, медики которой констатировали смерть юноши.
«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным. В настоящее время причина произошедшего выясняется», – отреагировало на происшествие руководство ПсковГУ.
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