Студент ПсковГУ внезапно умер после пары

16:43, 12 сентября 2022, ПАИ

Студент ПсковГУ скончался после одной из пар. В редакцию Псковского агентства информации позвонил горожанин, который обратил внимание на скорую на набережной, и попросил узнать, что случилось.

В вузе сообщили, что после одной из пар студенту резко стало плохо. Сотрудники университета незамедлительно вызвали скорую помощь, медики которой констатировали смерть юноши.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным. В настоящее время причина произошедшего выясняется», – отреагировало на происшествие руководство ПсковГУ.