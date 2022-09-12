В Белгородской области эвакуируют жителей из приграничной зоны

23:37, 12 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка, которые еще остаются в населенных пунктах, временно покинуть свои дома, сообщает ТАСС.

«Сегодня выехал в Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе. <…> Обстановка в населенном пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, ДНД [добровольная народная дружина], правоохранительные органы и пограничники. <…> Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим. В ближайшее время начнем завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов», – написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

С 24 февраля приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Ранее Гладков призвал жителей не посещать до особого распоряжения приграничные села Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа. С 23 марта в селах действует режим ЧС, большую часть жителей вывезли в Белгород.