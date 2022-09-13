Русский драматический театр Литвы переименовали

14:19, 13 сентября 2022, ПАИ

Русский драмтеатр Литвы сменил название и теперь будет называться Вильнюсским старым театром, сообщает Delfi.lt.

В мае была создана рабочая группа, которая должна была представить рекомендации по вопросу направления деятельности и названия театра. На минувшей неделе рабочая группа передала свое решение министру культуры Симонасу Кайрису. Большинство высказалось за вариант названия «Вильнюсский старый театр».

По мнению экспертов, это название напоминает об истории театра и отвечает установкам современного театра, направлению его деятельности.

«Хочу поблагодарить членов рабочей группы и других экспертов за вклад в формирование названия театра. Это символическое и одновременно реальное изменение: название Старый вильнюсский театр лучше отвечает вехам деятельности театра, отражает историю здания и открывает более широкие возможности для осуществления мультикультурных инициатив. Естественно, что перемены могут быть тревожными для труппы – мы это понимаем и хотим подчеркнуть, что никто не сомневается в профессионализме труппы, в ее необходимости в общем контексте литовского театра», – сказал Кайрис.

Рабочая группа акцентировала, что в театре должна сохраниться нынешняя труппа, которая играет на русском языке.