Рыбака с подозрением на инсульт спасли на Псковском озере

17:58, 13 сентября 2022, ПАИ

Поиски 40-летнего рыбака завершились в Псковской области благодаря оперативному взаимодействию добровольцев и различных оперативных служб. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».



В ночь с 11 на 12 сентября в службу «112» поступило сообщение о том, что на водоёме потерялся человек. С согласия спасателей к поиску подключились добровольцы отряда – первым делом до потерявшегося дозвонились специалисты направления «Лес на связи» (ЛНС), говорится в сообщении.



«При прозвоне выясняется, что мужчина находится в лодке на Псковском озере, на воде он ещё с обеда, видит вдалеке какой-то фонарь и пытается плыть к нему, но у него болит спина, не двигается левая рука, и он не может грести, а течением лодку сносит в неизвестном направлении. Всё это вместе с заторможенной нечёткой речью наводит на подозрения об инсульте. Между тем на часах полпервого ночи, кругом полная темнота, ощутимый холодный ветер, рыбак очень замёрз, даже в телефоне я слышу, как у него стучат зубы. На телефоне осталось 19% заряда» - рассказала координатор «ЛНС» Надежда (позывной Серна).

По её словам, с помощью координат удалось определить, где находится лодка. При этом ночами температура воздуха опускается ближе к нулю, а на воде без возможности согреться движением это ощущается особенно остро. При таких условиях добраться до берега самостоятельно крайне сложно.

Лодку предоставил местный житель Александр Меланьин, два года назад он уже участвовал в поисках девочки на реке Кебь.

«Сам понимаю, что могу оказаться в похожей ситуации. Неважно, близкий это человек или незнакомый, люди должны помогать друг другу», – отметил он.

К спасению также подключились пограничная служба и спасатели МЧС. Специалисты «ЛНС» помогли в обновлении координат лодки и выдвинулись на поиски рыбака. Его обнаружили благодаря сигналу фонаря. Позже врачи выявили у пострадавшего сильное переохлаждение и другие проблемы со здоровьем.

Поисковая операция завершилась в 4 часа утра. Рыбака увезли на машине скорой помощи.