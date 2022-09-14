Самые нерентабельные маршруты назвали в «Псковпассажиравтотрансе»

12:12, 14 сентября 2022, ПАИ

Самые нерентабельные маршруты в Пскове назвал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации глава «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов.

По его словам, среди самых невыгодных маршрутов автобусов – № 9 и № 19. При этом Юрий Михайлов отметил, что, несмотря на небольшой поток людей, которые пользуются данными автобусами, основной задачей предприятия всегда остаётся обеспечение транспортной доступности.

Ранее Юрий Михайлов рассказал о том, когда в Пскове возобновят работу электронные табло, когда уменьшится интервал между автобусами и как найти забытую в автобусе вещь.