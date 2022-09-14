Три электронных табло возобновят сегодня работу на автобусных остановках в Пскове

11:37, 14 сентября 2022, ПАИ

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Только одно электронное табло работает в настоящее время на автобусной остановке в Пскове, но уже сегодня специалисты отремонтируют ещё три, сообщил директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября.

«Сегодня бригада специалистов выехала на вокзал и в Детский парк. Получается, сегодня должны заработать четыре табло. У двух табло в Летнем саду другое питание, 220 вольт, оно было нарушено в связи с дорожными ремонтными работами. Мы написали письма в соответствующие инстанции для решения этого вопроса. Безусловно, мы планируем в ближайшее время запустить все табло для удобства жителей и гостей города», – подчеркнул он.

В Пскове на данный момент установлены три электронных табло на площади Ленина (У ДКП, у бывшего «Октября», на остановке в сторону центра города), два табло размещено в Детском парке, одно – на вокзале, еще два – у Летнего сада.

Как сообщалось ранее, проект реализуется «Псковпассажиравтотрансом» совместно с правительством Псковской области, администрацией города и Центром открытых информационных систем. Установка интеллектуальных табло позволяет удаленно осуществлять контроль и управление движением пассажирского транспорта, а также информирование граждан о времени прибытия городских автобусов.