Псковичам рассказали, когда автобусы начнут ходить чаще

11:25, 14 сентября 2022, ПАИ

Увеличение интервалов движения автобусов связано с весенне-осенним периодом, сообщил директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Вероятнее всего, это связано с осенним периодом, когда часть автобусов мы подаём на дачи. Сейчас в октябре у нас дачный сезон закончится. Уверен, что мы сейчас акцентируем внимание на городе и интервалы уменьшатся», — отметил он.

По его словам, изменений стоит ожидать в начале октября: ориентировочно 8-10-го числа.