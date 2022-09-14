Как найти забытую в автобусе вещь, объяснили псковичам

11:58, 14 сентября 2022, ПАИ

Как найти забытую в автобусе вещь, рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 сентября.

По его словам, псковичи часто оставляют на пассажирских местах зонты и перчатки, школьники забывают сменную обувь. Найти пропажу можно с помощью диспетчерской службы. Достаточно позвонить по одному из трех номеров: 54-23-56, 55-81-37, 62-21-00.

В основном забытые вещи отправляют в головной офис предприятия, расположенный на улице Леона Поземского, 123. Вещи, за которыми не приходят, не выбрасывают, а хранят «до последнего», заметил Юрий Михайлов.