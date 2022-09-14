Поэт Иван Купреянов прочитает свои произведения на псковском фестивале «Русское лето. ZаРоссию»

18:23, 14 сентября 2022, ПАИ

Поэт Иван Купреянов прочтёт свои стихотворения на фестивале «Русское лето. ZаРоссию» 17 сентября. Об этом сообщила театрально-концертная дирекция Псковской области.

Ивана Купреянова в литературных кругах называют «человеком-миссией». Впрочем, его известность давно вышла за пределы литературных кругов: он не только поэт, но и креативный продюсер, многое делающий для сближения профессиональной поэзии и широкой аудитории; создатель литературного продюсерского центра «Маяк», действующего с 2018 года, куратор (совместно с Эдуардом Бояковым) поэтических спектаклей во МХАТе.

Недавним детищем Купреянова стал сайт «Современная литература», уже привлёкший к себе внимание и креативными рубриками, и серьёзным контентом.

Родился Иван Купреянов в подмосковном городе Жуковский в 1986 году. Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана с красным дипломом, там же пять лет преподавал теоретическую механику.

Автор трех поэтических сборников: «Априори» (2010), «Перед грозой» (2014), «Стихотворения 2010-х» (2020) и детской книги стихов «Мяв, Тяф и Чай».

Лауреат премии «За верность Слову и Отечеству» имени первого редактора «Литературной газеты» Антона Дельвига (2015).

Один из основателей культурного арт-проекта «Мужской голос». Основатель продюсерского центра для поэтов «Маяк». Автор (совместно с Эдуардом Бояковым) серии поэтических спектаклей «Сезон стихов» на «Третьей сцене МХАТ». Соучредитель АНО «Созидательный Вектор».

Редакционный директор сайта «Современная литература», колумнист «Литературной газеты», ведущий рубрики «Поэзия NEXT» портала «Ревизор.ру».

Стихи Купреянова публиковались в журналах: «Знамя», «Дружба народов», «День и ночь», «Homo Legens», «Кольцо-А», «45 параллель».

Напомним, фестиваль пройдёт в Финском парке Пскова. Начало в 15:30.