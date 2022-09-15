Волонтёров акции «Мы вместе» наградят сегодня в Пскове

13:05, 15 сентября 2022, ПАИ

Акцию «#МыВместе #ВместеПомогаем» проводит региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области сегодня, 15 сентября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В ходе акции состоится концерт с местными коллективами, а также пройдёт награждение волонтёров.

С февраля псковичи собрали и отправили больше 200 тонн гуманитарной помощи для освобождённых регионов Украины. Организацией и координацией этой работы занимаются Ресурсный центр добровольчества и Общероссийский народный фронт.

Напомним, Псковская область также взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Специалисты из Пскова оказывают помощь в восстановлении быта, школ, больниц и детских садов.

«Принимая участие в добровольчестве и направляя гуманитарные грузы, мы не просто протягиваем руку помощи! Мы возрождаем то чувство единства, которое, казалось, было утрачено. Мы вновь начинаем ощущать себя членами единой семьи, гражданами большого государства. Это единение придаёт силы и уверенности нашим солдатам и офицерам. Знайте, у вас надёжный тыл! Мы вместе», — подчёркивается в сообщении.

Мероприятие пройдёт сегодня в 18:30 в ГКЦ города Пскова (пл. Победы, 1).