Опубликована программа празднования Дня основания города Новосокольники

22:45, 21 июля 2025, ПАИ

Опубликована программа празднования 124-летия со Дня основания города Новосокольники и Дня железнодорожника, сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв.

Празднования пройдут с 31 июля по 2 августа. В программе – концерты, торжественная церемония возложения цветов, детские активности, выставка цветов и другие события.

Ранее сообщалось, что празднование Дня города Пскова пройдёт с 20 по 27 июля. Жителей и гостей города ждут семейный праздник, выставка профессиональных художников «Псков приглашает друзей», митинги на воинских захоронениях, концертные и тематические программы, спортивные соревнования.