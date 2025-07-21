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Общество

Опубликована программа празднования Дня основания города Новосокольники

Опубликована программа празднования 124-летия со Дня основания города Новосокольники и Дня железнодорожника, сообщил глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв.

Фото из телеграм-канала Виталия Соловьёва / организаторы

Празднования пройдут с 31 июля по 2 августа. В программе – концерты, торжественная церемония возложения цветов, детские активности, выставка цветов и другие события.

Ранее сообщалось, что празднование Дня города Пскова пройдёт с 20 по 27 июля. Жителей и гостей города ждут семейный праздник, выставка профессиональных художников «Псков приглашает друзей», митинги на воинских захоронениях, концертные и тематические программы, спортивные соревнования.

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