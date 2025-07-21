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Общество

На концерт классической музыки «Мне дорог Бах…» приглашают псковичей

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает псковичей на концерт классической музыки «Мне дорог Бах…», который пройдёт 24 июля, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Перед зрителями выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, художественный руководитель и солист Камерного ансамбля «Кончертато», виолончелист, пианист Николай Егоров (ведущий творческий коллектив из Москвы).

В программе – произведения Баха (сюиты для виолончели соло № 4, 6, английская сюита для клавира № 4 фа-мажор, соната для скрипки соло соль-минор (переложение для виолончели соло) и другие сочинения композитора. Также в рамках концерта будет звучать музыка Д. Галли (шесть сонат для виолончели соло).

Мероприятие пройдёт 24 июля. Начало концерта в 16:00. Регистрация обязательна.

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