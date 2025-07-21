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Общество

Продукцию собственного производства представила ИК-3 на ярмарке в Себеже

Исправительная колония № 3 в посёлке Идрица приняла участие в ярмарке ремесленников и мастеров современного традиционного народного творчества «Славный Торжок», сообщили ПАИ в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло в минувшие выходные в районном центре и приурочено к 81-й годовщине освобождения Себежского края от немецко-фашистских захватчиков.

По традиции вниманию посетителей была представлена продукция, изготовленная в центре трудовой адаптации осуждённых. Ассортимент включал в себя разнообразные сувениры из дерева: резные панно, декоративные элементы для ландшафтного дизайна, а также предметы бытового и хозяйственного назначения.

Впервые за время участия в подобных мероприятиях ИК-3 организовала дегустацию хлеба, которая прошла с большим успехом. Жители и гости смогли оценить вкусовые качества хлебобулочных изделий, изготовленных в пекарне учреждения. Данное производство функционирует в рамках реализации продукции коммерческим структурам и направлено на её популяризацию среди жителей региона.

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