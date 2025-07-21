Дорожное покрытие обновят на переулке Песочном в Опочке

20:47, 21 июля 2025, ПАИ

Подрядная организация приступила к ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги на переулке Песочном до улицы Автозаводской в Опочке, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.



Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина



Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина



Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина



Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина



Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина









Старый асфальт уже снят и скоро начнется укладка нового покрытия, отметил глава муниципалитета.

Также будет обновлено асфальтовое покрытие во дворах жилых домов №№ 1, 1А, 3 по улице Автозаводской.

Ранее сообщалось, что рекордное количество осадков выпало в Куньинском районе за последние двое суток. Имеются факты размывания дорог и подтапливания территорий, сообщил глава района Олег Лебедев.