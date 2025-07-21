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Общество

Дорожное покрытие обновят на переулке Песочном в Опочке

Подрядная организация приступила к ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги на переулке Песочном до улицы Автозаводской в Опочке, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

  • Ремонт дороги
    Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина
  • Ремонт дороги
    Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина
  • Ремонт дороги
    Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина
  • Ремонт дороги
    Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина
  • Ремонт дороги
    Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина

Старый асфальт уже снят и скоро начнется укладка нового покрытия, отметил глава муниципалитета.

Также будет обновлено асфальтовое покрытие во дворах жилых домов №№ 1, 1А, 3 по улице Автозаводской.

Ранее сообщалось, что рекордное количество осадков выпало в Куньинском районе за последние двое суток. Имеются факты размывания дорог и подтапливания территорий, сообщил глава района Олег Лебедев.

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Дорожное покрытие обновят на переулке Песочном в Опочке

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