Дорожное покрытие обновят на переулке Песочном в Опочке
Подрядная организация приступила к ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги на переулке Песочном до улицы Автозаводской в Опочке, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.
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Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина
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Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина
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Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина
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Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина
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Фото: Из телеграм-канала Юрия Ильина
Старый асфальт уже снят и скоро начнется укладка нового покрытия, отметил глава муниципалитета.
Также будет обновлено асфальтовое покрытие во дворах жилых домов №№ 1, 1А, 3 по улице Автозаводской.
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