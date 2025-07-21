Более 80 клещей проверили в лабораториях Псковской инфекционной больницы за неделю

20:36, 21 июля 2025, ПАИ

С 14 июля по 21 июля в лабораториях Псковской областной инфекционной клинической больницы исследовано 82 клеща, что на 19 клещей меньше, чем на прошлой неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Специалисты в Пскове исследовали 60 клещей. Они выявили иксодовый клещевой боррелиоз в 16 случаях, моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека – по одному случаю. Клещевой вирусный энцефалит в исследованном материале не обнаружен. Всего введено клещевого иммуноглобулина – шесть. Госпитализированы три человека.

В Великих Луках в лабораторию поступило 22 клеща, из них в шести исследованных образцах обнаружен боррелиоз.

По данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области в 2025 году в учреждении всего исследовано 1 510 клещей. Средний уровень поражённости паразитов клещевыми инфекциями составляет 23,7 % (за неделю увеличение на 2,8 %. С начала сезона от кровососущих пострадало 2 228 человек, в том числе 576 детей. В сравнении с прошлым периодом количество обращений увеличилось в 1,3 раза (с 129 до 141 человека).