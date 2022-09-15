Александр Серавин оценил ДЭГ и явку на минувших выборах

13:38, 15 сентября 2022, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин в интервью Псковскому агентству информации дал свою оценку явке и дистанционному электронному голосованию на минувших выборах 9-11 сентября.

Серавин напомнил, что на муниципальных выборах в Псковской области явка немного не дотянула до 30%.

«Я считаю, что явка вполне нормальная, - отметил замгубернатора. - Если сравнивать даже с выборами в 2017 году, то явка там по Пскову примерно такая же. А тогда, напомню, не было ни пандемии, ни спецоперации. Считаю, что явка очень хорошая. К тому же в этом году впервые применялось электронное голосование, и вот там явка была под 90%. То есть ДЭГ показало свою жизнеспособность, а от людей мы получили огромное количество позитивных отзывов».

Видеоверсия интервью появится на сайте Псковского агентства информации 16 сентября.