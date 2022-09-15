173-километровый забор на границе Латвии и Белоруссии установят к 2024 году

14:42, 15 сентября 2022, ПАИ

173-километровый забор на границе Латвии и Белоруссии обещают установить к 2024 году, сообщает Delfi.lv. Уже завершены его первые километры.

Забор высотой примерно в два рослых человека, поверх него натянута колючая проволока. В некоторых местах по другую сторону забора оставлен временный забор из колючей проволоки, что еще больше затруднит пересечение границы. Однако, как заявили генерал Государственной пограничной охраны Юрис Мартуканс и министр внутренних дел Кристапс Эклонс (АП), преодолеть его не невозможно — забор не станет панацеей для удержания беженцев.

«В августе пересечь границу попытались 300 человек. В сентябре — 150», — рассказал представитель пограничной охраны. Он также отметил, что по тому, сколько людей пытается пересечь границу Литвы и Польши, можно предсказать, какой поток беженцев ожидает Латвию через две недели или несколько месяцев.

До сих пор пограничники не зарегистрировали попыток пересечь новый забор. Большая часть границы до сих пор еще без забора, так что потенциальные желающие его перелезть могут просто обойти его.