Музейный объект на дне Чудского озера планирует открыть историк-энтузиаст

13:06, 16 сентября 2022, ПАИ

Ориентир Ледового побоища 1242 года - Вороний камень на дне Чудского озера - хочет отыскать бывший военный летчик-испытатель и увлеченный историей энтузиаст, известный псковичам как руководитель проекта «АвтоВече «Серебряное кольцо Александра Невского» Александр Селезнев.

В интервью «Псковской правде» ислледователь рассказал о том, где может находиться Вороний камень, а также об идее создания музея в честь стража рубежей Русской земли в селе Кобылье Городище.

«Завершающая часть проекта наиболее интересна. Это создание сухого дока вокруг предполагаемого Вороньего камня в Чудском озере. Вороний камень будет очищен, а вокруг него будет сделана бетонная конструкция. Туристы смогут подплыть на катере к сооружению, спуститься в этот док и встать на уровень земли, на котором стояли дружины Александра Невского. Док должен иметь остекление в стенах, где в воде с помощью лазерного луча будет появляться картина нападения тевтонцев на отряды дружин Александра Невского 5 апреля 1242 года. То есть вы стоите у Вороньего камня и видите рыцарей, которые на вас мчатся из темной бездны!» – пояснил Александр Селезнев.

Подробнее об этом — в интервью на сайте издания.