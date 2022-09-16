Губернатор Псковской области Михаил Ведерников станет спикером стрима Telegram-канала «Малькевич Live»

17:47, 16 сентября 2022, ПАИ

Сегодня в Telegram-канале «Малькевич Live» пройдёт онлайн-стрим, в котором примет участие губератор Псковской области Михаил Ведерников.

Кроме главы региона среди приглашённых спикеров заявлены председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко, военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко и журналист и военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. Начало стрима в 20:00.

Стрим можно будет посмотреть на нескольких площадках: в Telegram, во «ВКонтакте», на платформе RuTube и в прямом эфире канала «ВТВ Плюс».