В Лебяжьем сквере Себежа прошла интерактивная программа
Перед открытием фестиваля «В Себеж к Гердту» в муниципалитете прошла интерактивная программа в Лебяжьем сквере. Об этом сообщает районный культурный центр Себежа. Интерактивную программу организовала творческая команда из Великих Лук.
«Живой звук, фотозона, прекрасные творческие коллективы и солисты», – отметили работники культурного центра.
Официальное открытие фекстиваля «В Себеж к Гердту» состоится завтра, 17 сентября.
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