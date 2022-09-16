Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

В Лебяжьем сквере Себежа прошла интерактивная программа

В интерактивной программе был живой звук. Фото: Вконтакте

Перед открытием фестиваля «В Себеж к Гердту» в муниципалитете прошла интерактивная программа в Лебяжьем сквере. Об этом сообщает районный культурный центр Себежа. Интерактивную программу организовала творческая команда из Великих Лук.

«Живой звук, фотозона, прекрасные творческие коллективы и солисты», – отметили работники культурного центра.

Официальное открытие фекстиваля «В Себеж к Гердту» состоится завтра, 17 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 сентября 2022

В Лебяжьем сквере Себежа прошла интерактивная программа
16 сентября 2022

Завершено строительство скейт-парка на острове Дятлинка
15 сентября 2022

В Пушкинских Горах появится новый спортивный стадион

15 сентября 2022

Песков опроверг информацию о покушении на Путина
15 сентября 2022

Рыбу предложат посетителям «Вкусной пятницы» РСХБ в Пскове местные производители
14 сентября 2022

12 октября в Псковской филармонии пройдёт концерт Сергея Трофимова
14 сентября 2022

Татьяна Мартынова – о фестивале «Русское лето. ZaРоссию»: Не забудьте взять зонты

14 сентября 2022

Музей-заповедник «Михайловское» приглашает на пешеходную экскурсию «Исторический центр и улицы посёлка Пушкинские Горы»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...