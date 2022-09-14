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Культура

На фестиваль «В Себеж к Гердту» 17 сентября приглашают псковичей и туристов

17 сентября состоится фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На фестивале будет работать «Театральный ринг»: это центральная площадка, которая расположится в зрительном зале районного культурного центра Себежа.

На набержной откроется «Кукольный квартал». Здесь любой желающий может посетить показы кукольных спектаклей и заглянуть в музей кукольного искусства под открытым небом. 

На площадке «Затея сельской остроты» у памятника Зиновию Гердту желающие смогут попробовать себя в народных играх и послушать выступление уличного театра «Петрушка». 

В «Школе юных блогеров» в Себежском краеведческом музее спикеры расскажут о PR-технологиях и грамотном SMM.

Также в программе мастер-класс по изготовлению кукол и музей под открытым небом. На ремесленной ярмарке все желающие смогут приобрести изделия ручной работы и сувениры на память. 
 

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