О необходимости сплочения партий заявил Александр Братчиков

14:28, 21 сентября 2022, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире новой программы «Полное собрание» на радиостанции «7 НЕБО» заявил о необходимости прекратить все внутренние разногласия между политическими партиями.

По его мнению, в условиях частичной мобилизации все представители муниципальной и региональной власти будут работать в новых реалиях, в которых внутренние разногласия должны отойти на другой план. «Вся возня, которая была раньше, не нужна», – сказал Александр Братчиков.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.