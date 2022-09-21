О необходимости сплочения партий заявил Александр Братчиков
Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире новой программы «Полное собрание» на радиостанции «7 НЕБО» заявил о необходимости прекратить все внутренние разногласия между политическими партиями.
По его мнению, в условиях частичной мобилизации все представители муниципальной и региональной власти будут работать в новых реалиях, в которых внутренние разногласия должны отойти на другой план. «Вся возня, которая была раньше, не нужна», – сказал Александр Братчиков.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.
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