ВИДЕО У галереи «Цех» прошёл второй концерт артистов Псковского драмтеатра «Бейрут»

19:58, 22 сентября 2022, ПАИ

Сегодня артисты Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина снова устроили для всех желающих концерт под открытым небом «Бейрут». Об этом сообщает корреспондент ПАИ. Собравшиеся псковичи услышали кавер-версии любимых песен в оригинальных аранжировках и малоизвестные композиции.

Отметим, что «Бейрут» проходит не в первый раз. Первый уличный концерт артистов театра с успехом прошёл в июне этого года.