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Политика

В Новоржевском районе избрали председателя Собрания нового созыва

Фото: газета «Земля новоржевская»

Председателем Собрания депутатов Новоржевского района седьмого созыва избрали Любовь Трифонову. Об этом пишет газета «Земля новоржевская».

Первая организационная сессия Собрания состоялась сегодня, 23 сентября. На ней присутствовали вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, глава района Софья Пугачева, главы сельских поселений и глава администрации городского посёлка «Новоржев», работники районной администрации.

Председатель ТИК Новоржевского района Елена Трошец поздравила народных избранников, огласила результаты выборов и вручила депутатские удостоверения. 80 % мандатов (12 из 15) в Собрании по итогам выборов получила партия «Единая Россия». Два мандата у КПРФ и один - у партии «Яблоко».

На пост председателя Собрания депутаты предложили кандидатуры Валентины Меркуловой и Любови Трифоновой. Глава района предложила кандидатуру Николая Бархатова. Валентина Меркулова взяла самоотвод, и поэтому в бюллетень для тайного голосования были внесены две кандидатуры.

По результатам голосования председателем Собрания избрали Любовь Трифонову: 13 депутатов из 15 поддержали её кандидатуру. Два голоса были отданы за Николая Бархатова. Трифонова поблагодарила коллег за оказанное доверие. Напомним, что она является секретарем Новоржевского местного отделения партии «Единая Россия».

Заместителем председателя Собрания единогласно открытым голосованием депутаты избрали Александра Кузнецова. Также открытым голосованием сформировали четыре комиссии и избрали их председателей.

«Живите дружно и работайте на благо населения!» - поздравил депутатов вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян.

Он также вышел с предложением к районным коллегам увековечить память земляков, которые погибли в ходе специальной военной операции. Депутаты единогласно поддержали эту инициативу.

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