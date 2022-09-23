Деревья высадили в парке возле улицы Никольской

16:54, 23 сентября 2022, ПАИ

Деревья высадили в парке возле улицы Никольской. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в Telegram-канале.

«Сегодня вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и прокурором области Иваном Грибовым приняли участие в посадке деревьев. Парк заложен по инициативе прокуратуры в прошлом году, когда отмечалось 300-летие органов прокуратуры России. Буквально в чистом поле появилась аллея. Заасфальтирована дорожка, установлено освещение, сделаны газоны. А теперь высажено 60 красных дубов. При входе в парк стоит камень, на котором вскоре появится памятная табличка. Место клумбы займет альпийская горка, а вдоль аллеи поставят скамейки и урны», - написал в публикации Борис Елкин.

По его словам, прилегающую территорию продолжат облагораживать.

«По соседству расположился очень популярный у ребят скейт-парк. Рядом планируем установить воркаут-площадку и игровой комплекс для детей помладше. В планах также закольцевать пешеходными дорожками территорию и поработать с озеленением, чтобы можно было гулять семьями и наслаждаться природой», - заключил глава городской администрации.