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Губернатор Псковской области обратился к жителям Бериславского района Херсонской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Бериславского района с началом референдума. Фото: скрин видео

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в Telegram обращение к жителям Бериславского района Херсонской области.

«Мы с большим уважением примем любой результат. Но, конечно, надеемся, что жители Бериславщины будут жить под российским триколором, в мире и с перспективами развития. Псковская область всегда будет вашим другом и окажет всю посильную помощь!» — сказал глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников ппоздравил жителей Бериславского района с началом референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации.

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