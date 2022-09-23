Губернатор Псковской области обратился к жителям Бериславского района Херсонской области

19:13, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в Telegram обращение к жителям Бериславского района Херсонской области.

«Мы с большим уважением примем любой результат. Но, конечно, надеемся, что жители Бериславщины будут жить под российским триколором, в мире и с перспективами развития. Псковская область всегда будет вашим другом и окажет всю посильную помощь!» — сказал глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников ппоздравил жителей Бериславского района с началом референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации.