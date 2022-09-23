Губернатор Псковской области обратился к жителям Бериславского района Херсонской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал в Telegram обращение к жителям Бериславского района Херсонской области.
«Мы с большим уважением примем любой результат. Но, конечно, надеемся, что жители Бериславщины будут жить под российским триколором, в мире и с перспективами развития. Псковская область всегда будет вашим другом и окажет всю посильную помощь!» — сказал глава региона.
Кроме того, Михаил Ведерников ппоздравил жителей Бериславского района с началом референдума по вопросу вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации.
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23 сентября 2022
Губернатор Псковской области обратился к жителям Бериславского района Херсонской области