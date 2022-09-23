Явка в первый день голосования избирателей в ЛНР составила 21,97%

21:31, 23 сентября 2022, ПАИ

Явка избирателей в ЛНР на референдуме о её вхождении в состав России к 20:00 составляет 21,97 %. Об этом журналистам в пятницу сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, пишет ТАСС.

«На 20:00 (время совпадает с московским. — Прим. ТАСС) явка составляет 21,97 %. Это 298 900 избирателей», — сказала она.

Голосование на референдумах о вхождении в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Оно продлится до 27 сентября включительно. В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.