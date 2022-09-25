МИД Испании заявил о возможности получения россиянами визы ЕС

18:14, 25 сентября 2022, ПАИ

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о возможности получения россиянами виз в Евросоюз, сообщает Lenta.ru.

Политик отметил, что европейские страны не ведут войну против граждан Российской Федерации. Так, по его словам, тем из них, кто желает покинуть родину, должны быть предоставлены соответствующие условия.

«Мы ничего не имеем против русского народа, тем более против тех людей, которые выходят на демонстрации. <...> Тем, кто пытается уехать из страны, должна быть предоставлена ​​такая возможность», — пояснил Альбарес, указав, что они «оставили открытой дверь для выдачи виз» тем, кто отвечает должным требованиям.