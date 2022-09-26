Более четырёх миллионов рублей выделено на модернизацию первичного звена здравоохранения в Псковской области

19:25, 26 сентября 2022, ПАИ

На модернизацию первичного звена здравоохранения в посёлках городского типа, сельской местности и малых городах Псковской области выделят 4 млн 128 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет издание «Псковская правда» со ссылкой на депутата Государственной Думы России Александра Козловского.

По его словам, федеральные средства в общей сложности будут выделены 46 российским субъектам. На них будет закуплено свыше 20 специализированных автомобилей, которые будут использоваться для доставки пациентов в больницы и для выезда врачей на вызовы, а также более 1,6 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе рентгеновские аппараты и УЗИ.

«Часть выделенных денег пойдёт на закупку и монтаж более 20 быстровозводимых модульных конструкций, где затем разместятся врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, федеральное финансирование поможет капитально отремонтировать 90 медицинских учреждений», – подчеркнул депутат Государственной Думы России Александр Козловский.