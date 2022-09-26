Дни Псковской области пройдут в Витебске

00:00, 27 сентября 2022, ПАИ

О проведении Дней Псковской области в Республике Беларусь сообщил паблик «Родной Витебск».

«Ближайшее совместное мероприятие с российскими соседями состоится уже 1 октября: витебских производителей пригласили в Псков на областную сельскохозяйственную ярмарку «Осень-2022», — рассказали белорусские организаторы.

Как сообщили «Витебским вестям» в комитете экономики облисполкома, после достижения принципиальной договорённости о сроках проведения Дней Псковской области стороны погрузились в решение организационных вопросов, в том числе о формате, участниках и выборе места проведения.