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Страна и мир

Дни Псковской области пройдут в Витебске

О проведении Дней Псковской области в Республике Беларусь сообщил паблик «Родной Витебск».

«Ближайшее совместное мероприятие с российскими соседями состоится уже 1 октября: витебских производителей пригласили в Псков на областную сельскохозяйственную ярмарку «Осень-2022», — рассказали белорусские организаторы.

Как сообщили «Витебским вестям» в комитете экономики облисполкома, после достижения принципиальной договорённости о сроках проведения Дней Псковской области стороны погрузились в решение организационных вопросов, в том числе о формате, участниках и выборе места проведения.

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