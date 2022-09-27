Как сберечь здоровье, или Физкультура с пользой

15:44, 27 сентября 2022, ПАИ

Какие группы здоровья выделяют у детей, для чего они нужны и как заниматься спортом без вреда организму, обсудили участники круглого стола «Как сберечь здоровье, занимаясь физкультурой и спортом» в медиацентре ПАИ 27 сентября.

По словам председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александра Гаврилова, у родителей часто отсутствует культура здоровья.

«Родители скрывают не только диагнозы, но и инвалидность ребенка. Пример тому - случай, произошедший в одной из школ в районе Псковской области несколько лет назад. У взрослых людей, родителей отсутствует культура здоровья, иногда в бассейн могут приводить ребенка без справок, обещая принести в следующий раз. А это опасно для здоровья ребенка», - сказал он.

При этом главный врач Псковской детской поликлиники Эльвира Мелех проинформировала о существовании пяти групп здоровья у детей и призвала преподавателей в школах проверять справки и интересоваться здоровьем детей, чтобы не было «печальных ситуаций».

А заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев привел цифры. По его словам, сейчас в регионе три тысячи школьников из 67 тысяч имеют специальную группу по здоровью. Остальные дети входят в основные и подготовительные.

В свою очередь главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая рассказала о прохождении медосмотра при поступлении в вузы. «Перед поступлением в вуз дети проходят специальные медосмотры. Если им 18 лет и больше, то нужно приходить в городскую поликлинику, если меньше - в детскую поликлинику. Студент поступает в институт, и у него есть медицинский документ, а вуз должен контролировать ситуацию со здоровьем», - отметила она.