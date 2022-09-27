В Пскове три тысячи школьников имеют спецгруппу по здоровью

13:58, 27 сентября 2022, ПАИ

Три тысячи школьников из 67 тысяч имеют специальную группу по здоровью в Пскове. Остальные дети входят в основные и подготовительные. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Главврач Псковской детской областной поликлиники Эльвира Мелех добавила, что часто учителя не реагируют на справки о состоянии здоровья ребенка. И, в свою очередь, дети с ограниченным здоровьем бегают кросс наравне с другими.

«Родители - большая сила, и они должны настаивать на своем», - подчеркнул заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев. По его словам, нужно идти к директору и озвучивать, что у ребенка проблемы со здоровьем, что он не может заниматься физкультурой наравне со всеми.