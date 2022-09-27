Об отсутствии культуры здоровья у родителей заявил Александр Гаврилов

13:52, 27 сентября 2022, ПАИ

Об отсутствии культуры здоровья у родителей рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов на круглом столе «Как сберечь здоровье, занимаясь физкультурой и спортом» в медиацентре ПАИ.

«Родители скрывают не только диагнозы, но и инвалидность ребенка. Пример тому - случай, произошедший в одной из школ Псковской области несколько лет назад. У взрослых людей, родителей отсутствует культура здоровья, иногда в бассейн могут приводить ребенка без справок, обещая принести в следующий раз. А это опасно для здоровья ребенка», – сказал эксперт.

Он также добавил, что должна быть единая программа по физкультуре, которая объединяет детский сад и школу. Необходимо, чтобы интерес к физической культуре закладывался с детского сада.