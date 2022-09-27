Недопустимо умалчивать информацию о здоровье ребёнка – Галина Невалённая

13:12, 27 сентября 2022, ПАИ

О недопустимости умалчивания информации о состоянии здоровья ребенка при решении вопроса о посещениии занятий физкультурой заявила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. Своё мнение она высказала на круглом столе «Как сберечь здоровье, занимаясь физкультурой и спортом» в медиацентре ПАИ.

Эксперт заметила, что бывают ситуации, когда ребенок хочет заниматься физкультурой, как все, и родители не дают полной информации о состоянии его здоровья. По её мнению, такое отношение к здоровью детей недопустимо и может привести к опасным последствиям.

Помимо этого, Галина Невалённая рассказала о прохождении медосмотра при поступлении в вузы. «Перед поступлением в вуз дети проходят специальные медосмотры. Если им 18 лет и больше, то нужно приходить в городскую поликлинику, если меньше - в детскую поликлинику. Студент поступает в институт, и у него есть медицинский документ, а вуз должен контролировать ситуацию со здоровьем», - обратила внимание врач.

Отдельно она рассказала о группах для занятий физической культурой, которые есть в высших учебных заведениях. Всего их три - основная, подготовительная и специальная. «К примеру, если у ребенка аллергия на цветение - зимой полноценно он может заниматься физкультурой, а весной ограниченно, только в спортзале», - сказала эксперт.