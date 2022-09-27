США выступили за применение Киевом оружия против украинских регионов, где проводились референдумы

20:13, 27 сентября 2022, ПАИ

США не возражают против применения Киевом оружия против регионов, которые могут войти в состав РФ, заявил госсекретарь США Энтони Джон Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

В Евросоюзе (ЕС) и США пообещали принять дополнительные рестрикции в связи с проведением референдумов. В частности, ранее в этот день официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заверил, что последствия будут для всех, кто участвует в референдумах, сообщили «Известия».