Украинские регионы опубликовали первые результаты проводимых референдумов
ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области опубликовали первые результаты референдумов о вхождении в состав России. Их опубликовала «Российская газета».
В ДНР вхождение в состав РФ поддержали 93,95 % граждан республики. Это первые данные ЦИК после посчёта 31,74 % голосов.
ЦИК ЛНР — об итогах обработки 82,8 % бюллетеней:
– вхождение в состав РФ поддержали 98,53 % жителей;
– вхождение Запорожской области в состав России поддержали 92,74 % избирателей при обработке 90,36 % протоколов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло в избирательной комиссии региона;
– по результатам обработки 75,25 % протоколов участковых комиссий на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России за проголосовало 86,10 %.
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