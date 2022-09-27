Украинские регионы опубликовали первые результаты проводимых референдумов

21:43, 27 сентября 2022, ПАИ

ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области опубликовали первые результаты референдумов о вхождении в состав России. Их опубликовала «Российская газета».

В ДНР вхождение в состав РФ поддержали 93,95 % граждан республики. Это первые данные ЦИК после посчёта 31,74 % голосов.

ЦИК ЛНР — об итогах обработки 82,8 % бюллетеней:

– вхождение в состав РФ поддержали 98,53 % жителей;

– вхождение Запорожской области в состав России поддержали 92,74 % избирателей при обработке 90,36 % протоколов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло в избирательной комиссии региона;

– по результатам обработки 75,25 % протоколов участковых комиссий на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России за проголосовало 86,10 %.