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Страна и мир

Латвия вводит режим чрезвычайного положения в приграничных с Россией районах

В связи с объявленной в России мобилизацией Правительство Латвии приняло решение о введении с завтрашнего дня, 28 сентября 2022 года, чрезвычайного положения на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железной дороге. 

Чрезвычайное положение на латвийско-российской границе будет действовать три месяца. Правительство также приняло решение о закрытии погранперехода «Педедзе» для дальнейшего сокращения потока граждан России, а также поручило госпогранслужбе усилить пограничный надзор и пограничный контроль граждан России, привлекая дополнительные ресурсы других служб.

«В настоящее время ситуация на границе между Латвией и Россией стабильная, спокойная и находится под строгим контролем, однако с объявленной в России мобилизацией количество граждан России, желающих покинуть свою страну, значительно увеличилось. Таким образом, существует риск быстрого роста числа нелегальных мигрантов и на латвийско-российской границе. Цель экстренных мероприятий – упреждающая подготовка к нему», – говорится в сообщении на сайте Правительства Латвии.

С 19 сентября по настоящее время во въезде отказано 57 гражданам России. Ни один гражданин России не пересёк границу Латвии в качестве туриста. 

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