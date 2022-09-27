Россиянин на сапборде решил вплавь попасть в Эстонию

00:48, 28 сентября 2022, ПАИ

Россиянин переплыл российскую границу через реку Нарву на сапборде, чтобы попасть в Эстонию, сообщает Telegram-канал «СЗФОшная».

Эстонские пограничники задержали мужчину, незаконно пересёкшего границу. Пока личность находчивого мореплавателя не раскрывается.

Известно, что россиянина задержали на автобусной остановке в городе Нарва-Йыэсуу, после чего его доставили в нарвский погранпункт, где ему выписали штраф и отправили обратно в Россию.

Напомним, что в Пскове летом проходил «SUPфест», где участники соревновались в передвижении на сапбордах.